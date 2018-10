Armato di coltello in uffici servizi sociali, un ferito

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Un uomo armato di coltello si è presentato nell'ufficio decentrato della direzione servizi sociali 'centro sociale Gavinana' di piazza Elia Dalla Costa, a Firenze, e dopo aver spintonato l'addetto al front office è entrato nei locali tentando di accoltellare un assistente sociale, ferendolo a una mano prima di venire bloccato dall'intervento di altre persone. L'episodio, avvenuto stamani, è stato reso noto dall'Unione sindacale di base di Firenze. La posizione dell'aggressore è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto. Secondo le prime informazioni, l'uomo, un anziano, avrebbe aggredito l'assistente sociale ritenendolo responsabile dei suoi problemi. "Per puro miracolo", spiega il sindacato, "è rimasto ferito solo a una mano". "Non si tratta della prima volta che accadono episodi simili - dichiara il rappresentante dell'Usb Stefano Cecchi - e più si aggrava la situazione sociale più questi episodi anche in forme diverse si verificano. Non è più possibile lavorare in certe condizioni". (ANSA).