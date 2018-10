Crollo ponte: querela superstite, vita cambiata per sempre

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Una querela "nei confronti di tutti i responsabili" del crollo del ponte Morandi perché, "con il proprio comportamento gravemente imperito e negligente", hanno "determinato il disastro". E' quanto ha depositato in procura, a Genova, l'avvocato torinese Andrea Panero, legale di Diego Macrì, il tatuatore torinese che lo scorso 14 agosto ha attraversato il viadotto con la famiglia pochi istanti prima che crollasse. L'uomo si stava recando in vacanza in Sardegna, quando il ponte dietro di lui è precipitato. "È stato un trauma da cui lui e i suoi familiari non si sono ancora ripresi - spiega il legale - Durante le vacanze sono stati male e gli incubi continuano ancora oggi. Esiste un danno diretto della lesione - aggiunge - ed esiste anche un danno psichiatrico. I miei assistiti non sono rimasti feriti, ma lo choc è stato tale che per loro la vita non è più la stessa".(ANSA).