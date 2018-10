Brasile: Bolsonaro dribbla ultimo dibattito fra candidati

(ANSA) - SAN PAOLO, 5 OTT - Jair Bolsonaro, sempre in testa ai sondaggi per le elezioni di domenica prossima in Brasile, non ha partecipato ieri sera all'ultimo dibattito televisivo fra candidati presidenti, ma ha concesso un'intervista a una emittente che lo appoggia, che è stata trasmessa nello stesso orario. Mentre i suoi rivali si affrontavano nel dibattito della Globo News, un'intervista di 30 minuti con Bolsonaro è andata in onda sul canale Record, proprietà del vescovo evangelico Edir Macedo, leader della Chiesa Universale del Regno di Dio, che appoggia la candidatura dell'ex militare. Nell'intervista, registrata nella sua residenza di Rio de Janeiro, Bolsonaro ha in particolare attaccato Fernando Haddad - il delfino di Lula da Silva, che lo insegue a 10 punti di distanza nei sondaggi - accusandolo di essere una "marionetta" che l'ex presidente controlla dalla sua cella di Curitiba, dove sta scontando una condanna a 12 anni per corruzione e riciclaggio.