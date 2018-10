L'Omino Michelin è eletto "Icona del Millennio"

L’Omino Michelin, Bibendum, è stato eletto 'Icon of the Millennium' (Icona del Millennio) dall’Advertising Week, leader globale Usa nel campo degli eventi per i professionisti di marketing, brand, advertising e technology. Il riconoscimento è stato conferito lo scorso primo ottobre a New York, in una manifestazione in Times Square, nell’anno in cui Bibendum compie 120 anni.

Uno dei marchi più antichi, personaggio noto mondialmente per simpatia, l’Omino Michelin ha contribuito al raggiungimento dell’undicesimo posto di Michelin nella graduatoria mondiale del Reputation Institute.

Da 120 anni, Bibendum è un attore protagonista del successo di Michelin, azienda impegnata nel campo della mobilità attraverso lo sviluppo di pneumatici e la realizzazione di carte, guide, siti web, servizi e soluzioni digitali e app. Dalla nascita, l’Omino Michelin ispira simpatia e affidabilità, ed è il simbolo dello stretto legame tra Michelin e i suoi clienti.