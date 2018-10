Pd: Zingaretti, con me discontinuità su programmi e partito

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - "Mi candido per Cambiare il PD, rigenerare un campo di forze sociali politiche e culturali. Cambiare questo Paese che ha preso una pericolosa deriva. Siamo talmente poco abituati a rispettarci e ad ascoltarci e discutere e confrontarci sulle idee che è iniziato il circo Barnum del chi sta con chi, e su cosa ha detto Tizio di Caio. È quanto di più vecchio possa esistere ed è soprattutto il risultato di una crisi così grave della nostra cultura politica o di quel che resta, fondata sul sospetto e non sul rispetto. Io credo che il partito dei gruppi e dei capi sia finito ed è tempo di trasformare tutto e ricostruire una comunità nuova, un partito non di correnti ma delle persone e delle idee. Ci vuole coraggio, generosità e capacità di mettersi a disposizione di un progetto di innovazione perché lo si condivide e non per un tornaconto personale". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti ricordando l'appuntamento del 13/14 ottobre per lanciare la propria candidatura al Congresso Pd.