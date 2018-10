Addio a Franco Pannuti, l'oncologo che ha fondato l'Ant

E’ morto a Bologna il medico oncologo Franco Pannuti, fondatore e presidente onorario dell’Ant, profeta della «sanità a misura d’uomo». Aveva 86 anni.

Primario della divisione di Oncologia dell’Ospedale Malpighi di Bologna dal 1972 al 1997, nel 1978 diede il via all’esperienza di Ant, realtà non profit che in quarant'anni di attività ha portato assistenza medica gratuita a oltre 125mila persone malate di tumore.

Era legatissimo alla sua città. «Bologna - disse in una recente intervista - è stata per noi di Ant il punto di partenza e di arrivo, una grande mamma, un grande incoraggiamento per tutta l’Italia». Da Bologna l’esperienza di Ant ha saputo replicarsi e moltiplicarsi. Oggi conta oltre 20 èquipe medico-sanitarie e 120 delegazioni di volontari che ogni giorno si impegnano per far vivere il valore dell’Eubiosia, teorizzato dallo stesso Pannuti, ovvero l’insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, dal primo fino all’ultimo respiro. Ne è derivata una visione dell’oncologia come idea globale, fatta di prevenzione, ricerca, assistenza, ma anche e soprattutto amore.

Ant è oggi la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite: ha curato circa 125mila persone in 10 regioni italiane. Ogni anno 10mila persone vengono assistite nelle loro case da 20 èquipe multi-disciplinari Ant, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono 520 i professionisti che lavorano per la Fondazione, cui si affiancano oltre 2mila volontari. Ant è anche fortemente impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.

Oltre al suo impegno nel volontariato e nella sanità, Pannuti è stato anche attivo nell’amministrazione della città, ricoprendo il ruolo di assessore alle politiche sociali, volontariato e scuola del Comune di Bologna nella giunta Guazzaloca, dal 1999 al 2004.

Il funerale sarà celebrato domenica alle 14.30 nella Cattedrale di San Pietro dal vescovo di Bologna Matteo Zuppi. La camera ardente sarà allestita domani, dalle 13 alle 17, alla sede della Fondazione Ant (via Jacopo di Paolo 36, sempre a Bologna) e domenica, dalle ore 10 alle ore 14, nella Sala Tassinari di Palazzo d’Accursio, sede del Comune.