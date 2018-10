Nel mondo 263 mln senza scuola, mancano 69 mln di insegnanti

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Nonostante un aumento generale nell'accesso all'istruzione, oltre 263 milioni di bambini e giovani nel mondo non vanno a scuola. Un impressionante numero di 617 milioni di bambini e adolescenti - circa il 60% a livello globale - non hanno appreso capacità di lettura e matematica di base. I bambini più poveri e marginalizzati, fra cui coloro che vivono in zone colpite dal conflitto, sono maggiormente a rischio sia di rimanere fuori dalla scuola, sia di frequentarla, ma imparare molto poco. Ad affermarlo sono rappresentanti di UNESCO, ILO, UNICEF, UNDP e Education International, in un documento congiunto diffuso in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, che si celebra oggi. Far fronte a questa drammatica situazione - precisano nel documento - richiederà "una maggiore offerta a livello globale di insegnanti qualificati - circa 69 milioni in più".