(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 OTT - Ventimila "facinorosi e dimostranti" palestinesi si sono raccolti oggi, secondo le stime dell'esercito israeliano, lungo l'intero confine fra Gaza ed Israele, raccogliendosi in diversi punti di attrito da dove hanno scagliato "bombe a mano ed altri oggetti esplosivi" e hanno appiccato il fuoco a pneumatici. L'esercito ha fatto ricorso a mezzi di dispersione, anche aprendo il fuoco. Secondo il portavoce militare israeliano, nel nord della Striscia di Gaza una decina di dimostranti sono riusciti a superare i recinti e ad entrare in territorio israeliano. Hanno scagliato bombe a mano e sono rientrati nella Striscia, ha aggiunto il portavoce. In seguito a questi incidenti l'aviazione israeliana ha colpito due obiettivi all'interno della Striscia.