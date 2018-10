Tunisia: da Cooperazione italiana aiuti a zone alluvionate

(ANSAmed) - TUNISI, 5 OTT - "La Cooperazione italiana allo sviluppo ha risposto all'appello delle autorità tunisine con aiuti finanziari e mezzi a favore della regione di Nabeul colpita da gravi inondazioni". Lo scrive la rappresentanza diplomatica italiana sulla propria pagina facebook a proposito dell'incontro odierno tra il capo del governo tunisino, Youssef Chahed, e l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, "a testimonianza dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali e per fare il punto sulle attuali e future iniziative nel settore politico, economico, culturale e di cooperazione allo sviluppo". Le piogge torrenziali abbattutesi il 22 settembre scorso in diverse regioni della Tunisia, in particolare nella penisola del Cap Bon, nella città di Nabeul, hanno causato almeno 6 morti e diversi milioni di dinari di danni.