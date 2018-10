Autobus nella scarpata: forse un'indagine sulle barriere protettive in tutta Italia. Perizia di un professore parmigiano

La Procura di Avellino potrebbe aprire un’inchiesta sulla sicurezza delle barriere protettive lungo tutta la rete autostradale italiana. Lo si apprende da fonti giudiziarie. La Procura irpina intenderebbe verificare le condizioni di sicurezza garantite in particolare nei tratti autostradali simili a quello in cui si verificò l’incidente che causò la morte di 40 persone, i passeggeri del bus precipitato il 28 luglio del 2013 dal viadotto «Acqualonga» dell’A16 Napoli-Canosa. Sull'accaduto è stata fatta una perizia da Felice Giuliani, docente dell'Università di Parma.

Secondo la ricostruzione dei pm, diverse furono le cause all’origine di quel disastro. In primis, le condizioni di vetustà del bus, immatricolato nel 1985 e con ben 800mila chilometri percorsi, non sottoposto a regolare revisione. Ma se le barriere autostradali fossero state soggette a un’efficace manutenzione, avrebbero potuto reggere l’impatto senza far precipitare il veicolo nella scarpata: è questo, sulla base delle perizie depositate, l’addebito che la procura irpina muove a tredici tra vertici e funzionari di Autostrade per l’Italia, imputati nel processo.

Ad ampliare il raggio d’azione della procura di Avellino, guidata da Rosario Cantelmo, potrebbe essere in particolare la perizia del professor Felice Giuliani, docente di ingegneria dell’università di Parma, incaricato dal Tribunale di esprimersi sulle cause che determinarono l’incidente. In particolare, Giuliani ha messo sotto accusa la scarsa manutenzione delle barriere e dei «tirafondi» (i bulloni che bloccano i «New Jersey» alla sede stradale, ndr) che se non fossero risultati usurati avrebbero «derubricato al rango di grave incidente stradale» quello che ha invece causato la morte di 40 persone. Una analisi contestata in aula dai legali di Autostrade per l’Italia, secondo i quali la perizia «è basata su modelli, criteri e tecniche superati».

Oggi, durante l’udienza, Cantelmo ha chiesto l’acquisizione della perizia al fine di valutare la sussistenza di ulteriori ipotesi di reato: un gesto che preluderebbe appunto all’apertura di una più ampia inchiesta a livello nazionale. Intanto il processo per la strage del 2013 prosegue a ritmo spedito: il 10 ottobre riprenderà la requisitoria dell’accusa, la sentenza del giudice monocratico Luigi Buono dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.