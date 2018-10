Pakistan: Asia Bibi, lunedì l'udienza per l'appello

(ANSA) - ISLAMABAD, 5 OTT - Si terrà lunedì alla Corte Suprema di Islamabad l'udienza per l'appello di ultima istanza sul caso di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per blasfemia nel 2010. Si tratta di una udienza preliminare nel corso della quale, tra l'altro, sarà notificato agli avvocati l'obbligo di presenza al processo che si aprirà l'8 ottobre. Asia Bibi venne arrestata nel 2009 dalla polizia nel suo villaggio di Ittanwali, nella provincia di Punjab, a seguito della denuncia di alcune altre donne di credo musulmano per blasfemia dopo una presunta offesa al profeta Maometto durante un diverbio. Nel 2011 il governatore del Punjab, Salma Taseer, che aveva parlato a favore di Asia Bibi fu assassinato dalla sua guardia del corpo Mumtaz Qadri che fu poi processato per omicidio e condannato a morte. La pena capitale fu eseguita nel 2016.