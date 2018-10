A piedi di notte dopo l'alcol test all'amico: travolti e uccisi da un'auto

E’ stato rintracciato il terzo uomo che era alla guida di un’auto con a bordo due trentenni marocchini, morti dopo essere stati investiti mentre camminavano lungo la strada provinciale 2 di Bellusco (Monza). All’uomo, due ore prima, era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 29 enne, anch’egli marocchino, domiciliato nel milanese.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri che indagano sul duplice investimenti mortale, il 33enne e il 38enne si trovavano sulla Seat Ibiza del connazionale intorno alle due di questa notte, quando una pattuglia del Radiomobile di Vimercate (Monza) li ha fermati lungo la strada provinciale 2 di Bellusco. Risultato positivo all’alcol test, il 29enne era stato multato e gli era stata sospesa la patente. A lui sarà chiesto di spiegare che cosa sia accaduto successivamente, per ricostruire come e perchè i suoi due amici si siano trovati a camminare lungo la stessa strada, per essere poi travolti e uccisi dalla Lancia Y guidata da una 21enne italiana.