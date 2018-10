Mattarella, nostra forza non retrocedere su diritti persona

(ANSA) - PERUGIA, 6 OTT - "La nostra forza poggia sulla capacità di mobilitare le coscienze e di non retrocedere per nessuna ragione sui diritti della persona. La pace coinvolge e sfida la cultura, l'economia, la politica, l'educazione, interpella ciascuno. L'apporto creativo dei giovani è indispensabile per dare sostanza alla pace": a dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio agli organizzatori e ai partecipanti alla marcia PerugiAssisi. "Viviamo un tempo di cambiamenti epocali - ha sottolineato Mattarella - e più che mai le nostre società continuano ad avere un gran bisogno di donne e uomini di pace. La marcia PerugiAssisi, anche quest'anno, come nella sua lunga storia, è una testimonianza corale di speranza e fraternità. Desidero esprimere il mio incoraggiamento ai partecipanti, in particolare ai giovani che hanno animato il meeting su 'Diritti e responsabilità' e a tutti coloro che decidono di camminare insieme sulle strade dell'impegno e della solidarietà".