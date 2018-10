Melania Trump al Cairo, ultima tappa del tour africano

(ANSA) - IL CAIRO, 6 OTT - Melania Trump è giunta al Cairo, ultima delle quattro tappe del suo tour africano, primo viaggio all'estero senza il consorte. L'arrivo viene segnalato da fonti aeroportuali. La First Lady è stata accolta nella sala vip dello scalo cairota da Intissar (o Entissar), la consorte del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Un imponente corteo di automezzi l'ha scortata verso gli appuntamenti della visita egiziana che prevede soste in scuole, ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua iniziativa per il benessere infantile "Be Best" sia del rilancio dell'economia turistica in raccordo con l'agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale Usaid. Da martedì Melania Trump ha già visitato Ghana, Malawi e Kenya.