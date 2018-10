Azienda e-commerce non dichiara fatturato di 3,5 mln

(ANSA) - CAGLIARI, 6 OTT - Non ha dichiarato al Fisco un fatturato di 3,5 milioni di euro, nascondendo introiti per circa 700mila euro e non pagando così Iva per quasi 600mila euro. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari analizzando la contabilità di una azienda dell'hinterland cagliaritano che opera nel settore dell'e-commerce e in particolare nella vendita di attrezzature elettroniche. Le Fiamme Gialle hanno portato alla luce una modalità di evasione particolare. "L'azienda - spiegano i militari - effettuava on line acquisti di diverse tipologie di prodotti, in particolare materiale informatico e telefonico (tablet, cellulari), per il quale riceveva apposita fattura da parte del venditore. A sua volta, l'azienda controllata vendeva, con corredo di regolare documentazione fiscale, i prodotti ai propri clienti, operando un prezzo altamente concorrenziale: a fronte della formale emissione di fattura, la vendita risultava in nero, perché non trovava annotazione nelle scritture contabili". Sotto i riflettori degli specialisti della Gdf sono finite 6.500 fatture di vendita emesse nel corso di tre anni che hanno consentito di scoprire come l'azienda non avesse dichiarato un fatturato di 3.552.279 euro con una conseguente evasione Iva per 598.161 euro. Il titolare è stato denunciato per omessa dichiarazione.(ANSA).