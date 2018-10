Droga: cena con cibo a base di canapa sativa,sei intossicati

(ANSA) - CATANIA, 6 OTT - Sei persone, tre uomini e tre donne, sono state ricoverate d'urgenza all'ospedale Prestianni di Bronte perché accusavano sintomi da grave intossicazione, come dolori addominali, torpore agli arti superiori ed inferiori e difficoltà nel deambulare. Dalla prima anamnesi dei medici, è risultato che avevano cenato insieme ingerendo alimenti preparati in casa utilizzando, tra gli ingredienti, infiorescenze e foglie di canapa sativa. I carabinieri, intervenuti per approfondire la causa della grave intossicazione che aveva colpito le sei persone e, in accordo con l'Autorità Giudiziaria, hanno sequestrato sia il cibo preparato che gli oltre 500 grammi di canapa sativa, tra infiorescenze e sostanza tritata, trovati in casa e che, come disposto dal magistrato titolare dell'indagine, nei prossimi giorni sarà esaminata dai Carabinieri del Lass del Comando Provinciale di Catania al fine di stabilire l'esatta qualità e il grado di tossicità.(ANSA).