Manifestazione di Forza Nuova, centro di Bologna blindato

(ANSA) - BOLOGNA, 6 OTT - Il centro di Bologna è blindato, con un centinaio di agenti delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, per scongiurare possibili disordini in occasione del presidio di Forza Nuova indetto per questo pomeriggio alle 17.30 in piazza San Domenico. All'iniziativa parteciperà anche il leader nazionale di Fn, Roberto Fiore. Il partito di estrema destra scende in piazza per protestare contro la nuova moschea di via Pallavicini, che verrà ristrutturata dopo l'accordo di permuta deliberato dal Comune di Bologna. Contemporaneamente un gruppo di studenti universitari del coordinamento Link si è dato appuntamento in piazza Santo Stefano, per un contro presidio. L'area dove si svolgerà l'iniziativa di Forza Nuova è stata completamente circondata dai blindati della polizia e le strade attorno alla piazza interdette al traffico. A terra qualcuno ha lasciato decine di bigliettini con messaggi contro il razzismo e in favore dell'uguaglianza. (ANSA).