M5S: fonti Movimento, sereni su sondaggi, c’è margine erro

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Sereni" sulle ultime rilevazioni che danno il M5S in leggero calo rispetto ad una Lega in forte ascesa. I vertici del Movimento, a quanto si apprende da fonti pentastellate, mostrano una certa tranquillità nell'interpretare la rilevazione mensile di Nando Pagnoncelli per il Corsera, secondo cui la Lega vola al 33,8% rispetto al M5S, in calo rispetto a settembre è fermo al 28,5%. Nei sondaggi c'è comunque un margine di errore anche del 3%,si sottolinea nel Movimento che osserva come, sempre oggi, altri istituti diano i due partiti alleati più "vicini" nell'indice di gradimento, con la Lega al 32, e i 5 stelle al 31%.