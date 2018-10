Kavanaugh: Melania Trump, 'è altamente qualificato'

(ANSA) - NEW YORK, 6 OTT - Il giudice Brett Kavanaugh è "altamente qualificato per la Corte Suprema". Lo afferma la First Lady Melania Trump, attualmente in Egitto, ultima tappa del suo viaggio in Africa. "Sono contenta" che Christine Ford "sia stata ascoltata": le vittime di ogni tipo di abuso e violenza vanno aiutate, aggiunge Melania.