Forza Nuova: ronde su treni Bergamo-Milano, polemiche

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Gli organizzatori chiamano 'Passeggiate della sicurezza' quelle che di fatto sono delle 'ronde' sui treni della linea Milano-Bergamo, avviate da giovedì scorso da un gruppo di militanti di Forza Nuova di Bergamo. Una decina in tutto i partecipanti, con indosso delle felpe nere con scritto 'Forza Nuova' per "garantire sicurezza ai pendolari". Il gruppo ha anche pubblicato delle fotografie dei 'controlli' sui propri profili social e distribuito un volantino con un appello per partecipare alle ronde: "Difendi la tua città - si legge -. Aggressioni, degrado, caos. Volontari per la sicurezza. Scendi in strada: contattaci" e l'hashtag '#diquinonsipassa'. Trenord per ora non ha commentato l'iniziativa, mentre il Comitato pendolari Bergamo parla di "vergogna", la sezione di Bergamo dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) esprime "ferma condanna" e Dario Balotta, di Leu Lombardia, sostiene che è una "pagliacciata propagandistica".