(ANSAmed) - TUNISI, 06 OTT - Un'unità della Guardia costiera tunisina ha intercettato al largo delle isole Kerkennah, un'imbarcazione in difficoltà con a bordo 16 tunisini (di età tra i 16 e i 42 anni), diretti verso le coste italiane. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Tunisi in un comunicato riportato dai media locali, precisando di aver ''salvato dall'annegamento'' gli occupanti dell'imbarcazione che nel corso degli interrogatori di polizia hanno ''confessato'' di essere partiti dalle coste di Zarzis nella notte tra il 4 e il 5 ottobre per raggiungere ''illegalmente'' l'Italia.