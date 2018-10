(ANSA) - NEW YORK, 7 OTT - "E' una notte storica. Sono qui davanti a voi per festeggiare una grande vittoria per il nostro paese: la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema". Lo afferma il presidente Donald Trump. "Kavanaugh siederà accanto a Neil Gorsuch per difendere i vostri diritti" aggiunge Trump, ringraziando i repubblicani in Senato e attaccando i democratici per la "loro vergognosa campagna per distruggere Kavanaugh".(ANSA).