Corea Nord: Pompeo a Pyongyang per colloquio con Kim

(ANSA) - PECHINO, 7 OTT - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è a Pyongyang per incontrare Kim Jong-un con il quale discutere del processo relativo alla denuclearizzazione della penisola e per definire i termini del possibile secondo summit tra il leader nordcoreano e il presidente Usa Donald Trump. Pompeo ha lasciato in mattinata il Giappone, prima tappa della sua missione in Estremo Oriente, dove ieri ha incontrato il premier Shinzo Abe e il ministro degli Esteri Taro Kono. Il segretario di Stato, ricorda l'agenzia Yonhap, lascerà la Corea del Nord dopo il colloquio con Kim, spostandosi a Seul per incontrare già in serata il presidente Moon Jae-in e l'omologa Kang Kyung-wha ai quali riferirà i risultati della sua quarta missione a Pyongyang. Domani, invece, Pompeo andrà a Pechino per ulteriori colloqui con i vertici cinesi sulla questione del nucleare nordcoreano.