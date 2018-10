Incendio e crollo fabbrica a Prato,nessuna persona coinvolta

(ANSA) - PRATO, 7 OTT - Incendio e crollo in una fabbrica a Prato, nella zona industriale Macrolotto 1, dove sono intervenuti in forze i vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ingenti i danni materiali. L'incendio si è sviluppato la scorsa notte e l'intervento dei pompieri è scattato verso le 2.30. In fiamme l'area magazzino di un complesso industriale più esteso, per una superficie di 1.500 metri quadri. Il fuoco ha causato il crollo della prima campata dell'edificio. Secondo informazioni reperite dai vigili del fuoco sul posto non risultano operai che stessero lavorando in quel momento dentro la struttura. Da stabilire le cause del rogo.