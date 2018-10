Incendi: fiamme in appartamento, morta anziana a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 7 OTT - Un'anziana di 84 anni è morta questa mattina in un appartamento nella periferia di Trieste dopo essere rimasta presumibilmente intossicata a seguito di un principio di incendio divampato nell'abitazione. I soccorsi sono stati allertati verso le 7 del mattino. Secondo una ricostruzione, all'arrivo dei Vigili del fuoco la donna era riversa a terra e nell'abitazione c'era un forte fumo. Sul posto anche le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari. Due le squadre dei vigili del fuoco al lavoro, partite rispettivamente da Muggia (Trieste) e dalla sede centrale del capoluogo giuliano, e un'autobotte. In corso le verifiche da parte dei tecnici per risalire alle cause dell'incendio. (ANSA).