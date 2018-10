(ANSAmed) - BUCAREST, 7 OTT - In Romania resta bassa l'affluenza alle urne nel referendum contro le nozze gay. Come ha reso noto la commissione elettorale a Bucarest, nella seconda giornata di voto la partecipazione complessiva alla consultazione e' risultata dell'11,67% alle 13 locali (le 12 italiane). Per la validità del referendum e' necessaria una affluenza di almeno il 30% degli aventi diritto. Le urne, aperte dalle 7 locali (le 6 italiane), chiuderanno definitivamente alle 21 (20).