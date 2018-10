Brexit: raduno pro-Ue con cani a Londra, circa 500 in piazza

(ANSA) - LONDRA, 7 OTT - Alcune centinaia di manifestanti filo-Ue, accompagnati dai rispettivi cani, sono scesi in strada oggi a Londra per uno dei raduni in programma questo mese fra le iniziative promosse dalla campagna 'People's Vote' in favore di un secondo referendum sulla Brexit a marzo in Gran Bretagna. Padroni e cani si sono dati convegno vicino a Westminster per un breve corteo fino a Parliament Square, di fronte alla Camera dei Comuni e dei Lord. L'appuntamento è stato ribattezzato 'Wooferendum', qualcosa tipo 'Bauferendum'. E si tratta di una sorta di antipasto della grande manifestazione annunciata verso fine ottobre. Fra gli oratori di giornata, gli attori Peter Egan e Stella Creasy e la 32enne deputata laburista londinese Tiffany Haynes: tutti ovviamente con cani al seguito, alcuni dei quali 'infiocchettati' da bandiere europee al collo. "Mi sembra un modo carino di protestare, la gente socializza di più assieme a", ha commentato Haynes, che - come la regina - possiede un Welsh Corgie: una cagnetta di nome Megan.