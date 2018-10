Gb: May corteggia elettori del Labour, 'noi nuovi centristi'

(ANSA) - LONDRA, 7 OTT - Theresa May prova a corteggiare gli elettori del riemergente Labour di Jeremy Corbyn, almeno quelli che non potrebbero non essere più a loro agio con la svolta a sinistra corbyniana. E lo fa dalle colonne dell'Observer, domenicale di un Guardian sempre più 'liberal' e meno 'leftist tradizionale', che oggi le offre una tribuna in prima pagina. Nel suo articolo, la premier conservatrice invita gli scontenti del Partito Laburista a "riconsiderare" la piattaforma Tory, cercando d'occupare il 'centro'. Una piattaforma che giura essere ora "moderata e patriottica" con promesse d'aperture al sociale. May insiste sulle critiche all'estremismo imputato a Corbyn e rinnova l'impegno lanciato nel congresso di Birmingham a mettere fine a un decennio di austerity: ma "dopo la Brexit", e a patto che il Paese la segua nella strada verso un'uscita negoziata dall'Ue e delle sua proposte d'un accordo di divorzio. Secca la replica del vertice labour secondo cui May "è disperata" e gli elettori "non si faranno prendere in giro"