M5S: Grillo, con la stampa non c'è rapporto

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - "Non c'è un rapporto. Quando ci sarà un rapporto normale con la stampa risponderemo". Lo dichiara Beppe Grillo, in visita imprevista nella Capitale in pieno Def, raggiunto dall'inviato di Night Tabloid Alessandro Poggi. Il fondatore del M5s si rivolge così ai giornalisti, che poi congeda inviando baci, anticipando le discusse dichiarazioni di Di Maio sulla stampa. Il servizio in onda domani sera, lunedì 8 settembre, su Raidue in seconda serata, all'interno di Night Tabloid.