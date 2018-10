Usa: Florida dichiara stato emergenza in attesa tempesta

(ANSA) - NEW YORK, 8 OTT - Il governatore della Florida, Rick Scott, dichiara lo stato di emergenza per l'uragano di categoria 2 che dovrebbe colpire lo stato nei prossimi giorni. Scott ha spiegato che la tempesta potrebbe abbattersi su 26 contee della Florida come uragano di categoria 2 con venti fino a 160 chilometri all'ora. "E' estremamente pericolosa" dice Scott. Secondo il centro per gli uragani, la tempesta tropicale Michael dovrebbe diventare uragano lunedì notte o martedì.(ANSA).