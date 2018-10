Usa: incidente Ny, limousine noleggiata per compleanno

(ANSA) - NEW YORK, 8 OTT - A bordo della limousine che si è schiantata contro un'auto parcheggiata causando 20 morti, c'erano anche quattro sorelle e i loro rispettivi mariti: stavano festeggiando il compleanno della più giovane, che compiva 30 anni. "Era il suo regalo a sorpresa dal neo-marito, si erano da poco sposati" afferma Barbara Douglas, la zia delle ragazze. L'incidente è avvenuto sabato in una popolare area dello stato di New York. Douglas spiega che l'auto era stata noleggiata in modo che nessuno dovesse guidare dopo i festeggiamenti.(ANSA).