Brasile: tre pezzi grossi del Pt esclusi dal Senato

(ANSA) - SAN PAOLO, 8 OTT - Tre fra i più importanti dirigenti nazionali del Partito dei Lavoratori (Pt) brasiliano sono stati sconfitti nelle elezioni per il Senato che si sono svolte domenica nel paese sudamericano, spesso in chiaro contrasto con le previsioni dei sondaggi sulle intenzioni di voto. Il caso più clamoroso è quello dell'ex presidente Dilma Roussef, candidata per uno dei due seggi della Camera alta in gioco nello stato di Minas Gerais e figurava come favorita nei sondaggi: alla fine è arrivata quarta, con poco più del 14% dei voti, e rimane fuori dalla gara. A San Paolo, d'altra parte, Eduardo Suplicy - anche lui dato in testa dai sondaggi - si è fermato al 13,32% e non ce la fa ad arrivare alla camera alta, travolto dal "bolsonarista" Major Olimpio (25,79%) e Mara Gabrielle (centrodestra) che si è assicurata il secondo seggio in gioco nello stato con il 18,36%. A Rio de Janeiro, poi, Lindbergh Farias - uno dei dirigenti del Pt considerati più vicini a Lula da Silva - ha ottenuto solo il 12% dei voti, ed è battuto facilmente da Flavio Bolsonaro -figlio del candidato alla presidenza di estrema destra- che è arrivato al primo posto, con il 28% dei voti.(ANSA).