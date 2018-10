Crollo ponte: commercianti in piazza, 'Bucci apri le strade'

(ANSA) - GENOVA, 8 OTT - "Liberate la Valpolcevera" è lo slogan con cui i commercianti della Valpolcevera, messi in ginocchio dal crollo del ponte Morandi, manifestano per chiedere interventi per far riprendere la 'vita' nella zona. Lo slogan è scritto su uno striscione che apre il corteo. Alla manifestazione, la prima dei cittadini dal giorno del crollo (14 agosto, 43 morti), partecipa anche una delegazione di sfollati. I manifestanti sfileranno nel centro di Genova con tappe davanti alla Regione e alla prefettura. I commercianti della Valpolcevera si sono radunati in piazza Caricamento, al Porto Antico. Gli abitanti della Valpolcevera - alcune centinaia le persone in piazza al momento - chiedono con altri striscioni la riapertura delle strade, il potenziamento dei servizi sanitari e la difesa del lavoro. "Oltre il ponte c'e la voglia di ripartire ed avere risposte concrete" dicono dal megafono gli organizzatori. mentre uno dei cori è: "Bucci aprici le strade". Alcuni commercianti lamentano un crollo degli incassi di circa il 50%.