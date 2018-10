Salvini a FI, no lezioni da chi ha governato con Monti-Renzi

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "Sono curiose le lezioni su come si governa da parte di chi ha governato negli ultimi anni con risultati non particolarmente brillanti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Rtl 102.5 a chi gli chiedeva cosa rispondesse a chi in Forza Italia gli chiede di rompere l'accordo di governo con M5s. "Penso soprattutto al Pd e a Renzi che ogni mattina mi dà lezione su cosa dovrei fare, ma anche Forza Italia - ha detto il leader della Lega - ha fatto il patto del Nazareno, ha governato qualche anno con Monti, con Letta e con Renzi e i risultati economici non mi sembrano straordinari". Dunque, conclude Salvini, "io ascolto i preziosi consigli che arrivano da Tajani e da tutti gli altri, però ho un contratto di governo sottoscritto con Di Maio e gli italiani e a questo mi rifaccio".