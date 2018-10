Ciclone Luban in arrivo in Oman

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Un ciclone tropicale è in arrivo in Oman. Lo riporta Arab News. Secondo il dipartimento di meteorologia dell'India, il ciclone potrebbe arrivare sulle coste omanite con venti fino a 135 chilometri orari. L'uragano denominato Luban, che in arabo significa incenso, attualmente si trova a mille chilometri dalle coste dell'Oman. 30 persone sono morte a maggio in seguito al passaggio del ciclone Mekunu in Yemen e Oman.