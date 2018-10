Maltempo: Casellati, mai più simili tragedie

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 8 OTT - "Sono qui per dire basta e ribadire, con immane dolore, anche da madre e da cittadina, che simili tragedie non debbano più ripetersi. Non è più tollerabile continuare a piangere morti innocenti come queste". Lo ha detto il presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati a Lamezia Terme dopo avere visitato i luoghi della tragedia provocata dal maltempo di venerdì scorso che ha provocato la morte di una donna e dei suoi due figli.