Migranti: Berlino, nessun volo dalla Baviera in Italia

(ANSA) - BERLINO, 8 OTT - Berlino smentisce che vi siano mai stati voli in programma dalla Baviera per riportare dei migranti in Italia e afferma di non avere "alcuna preoccupazione" sulla collaborazione con Roma in materia. "Nel weekend si è parlato di voli dalla Baviera e l'informazione non era corretta: un piano del genere non esiste - afferma il portavoce del ministero dell'Interno Soeren Schmidt -. A questo si era riferito il ministro", ha aggiunto, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Salvini che ha minacciato di chiudere gli aeroporti italiani.