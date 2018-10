Palagiustizia Bari: palazzo ex Telecom disponibile per Pm

(ANSA) - BARI, 8 OTT - Il palazzo ex Telecom al rione Poggiofranco di Bari che ospiterà gli uffici giudiziari penali è in parte già disponibile e lo sarà completamente dal prossimo 6 novembre. Lo ha comunicato il Ministero della Giustizia. Nei due piani già liberi potrebbe traslocare subito la Procura, i cui uffici sono ancora parzialmente sistemati nel palazzo inagibile di via Nazariantz (da sgomberare entro il 31 dicembre). Nel palazzo ex Telecom, per il quale manca tuttavia la sottoscrizione del contratto di locazione e la conclusione degli accertamenti amministrativi da parte del Ministero, Procura e Tribunale traslocheranno definitivamente nei prossimi mesi dalle attuali sedi, un immobile in via Brigata Regina e l'ex sezione distaccata di Modugno, allestite d'urgenza dopo la dichiarazione di inagibilità per rischio crollo. Nella nota, il Ministero spiega che i piani quarto e quinto sono immediatamente disponibili, che dal primo novembre saranno liberi anche quelli dal sesto e al decimo e dal 6 novembre l'intero immobile.