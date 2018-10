Fico, a Europee e a livello locale M5S non fa alleanze

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "Il M5S correrà assolutamente da solo, non c'è in vista nessuna alleanza, anche a livello locale, anzi a livello locale, anche in un piccolissimo Comune, non c'è dubbio. che sia così". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico interpellato sulla possibilità di alleanze alle Europee per il M5S. "Poi si vedrà nel nuovo Parlamento europeo" dopo le elezioni, spiega Fico che, in queste ore, vedrà a Bruxelles anche i presidenti dei gruppi nel Parlamento Ue.