Usa: sondaggio, in 69 collegi contesi Dem +4% su Gop

(ANSA) - WASHINGTON, 8 OTT - I democratici Usa hanno un margine di vantaggio, pur molto stretto, nei 69 collegi elettorali per la Camera più contesi in vista del voto di Midterm, secondo un sondaggio Washington Post-Schar School su un campione di 2.672 elettori. Il 50% preferisce i dem, il 46% i repubblicani. Nel 2016 negli stessi collegi i candidati Gop superavano quelli dem del 15% (56% contro 41%). Le donne preferiscono i dem (54% e 40%), gli uomini il Gop (51% a 46%). Ai dem sono necessari 23 seggi per conquistare la maggioranza alla Camera.