(ANSA) - AREZZO, 8 OTT - Chiuse le indagini sugli episodi di maltrattamenti alla casa di riposo di Strada in Casentino (Arezzo). Il pm Marco Dioni ha notificato gli avvisi ai sette operatori sociosanitari indagati. Gli episodi sono stati filmati dai carabinieri durante le indagini che avevano evidenziato offese e colpi inferti agli anziani ospiti della struttura, tutti in età avanzata. La vicenda di maltrattamenti emerse nell'aprile 2018 e fu sollevata da alcuni parenti degli anziani messi in allarme da lividi sui parenti. Dal procedimento emerge che tre imputati sarebbero orientati a chiedere il rito abbreviato, altri tre proporrebbero il patteggiamento. Una delle operatrici sociosanitarie coinvolte ha invece presentato una memoria, tutelata dal proprio legale Tiberio Baroni, e va verso l'archiviazione.