Usa: Puglia protagonista, sfila alla Columbus Parade di NY

(ANSA) - BARI, 8 OTT - "Giornata bellissima, emozionante. Abbiamo cominciato con la messa in Saint Patrick's Cathedral, per il Columbus Day per tutta la comunità italiana, l'emozione di cantare alla fine della funzione prima l'Inno d'Italia poi l'inno americano. Una grandissima manifestazione questa sulla cultura italiana, un milione di persone per le strade di New York seguiranno l'evento". Lo ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano, che guida la delegazione regionale in missione negli Usa. Qui - dice Emiliano - "c'è tutta la Puglia, c'è PugliaPromozione, c'è tutta la struttura dell'assessorato che ha prodotto i risultati straordinari sul turismo pugliese. Siamo qui per spingere tutti i nostri connazionali di prima, seconda, terza generazione, a tornare a trovarci, a partire dalla festa di San Nicola, patrono di tutta la Puglia. Oggi stiamo riabbracciando tanti nostri connazionali, abbiamo portato tutto il calore della Puglia a New York". Per la prima volta la Puglia sfila alla Columbus Parade.