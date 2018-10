Usa: Notte Taranta fa ballare New York alla Columbus parade

(ANSA) - BARI, 9 OTT - La Notte della Taranta ha fatto ballare New York. Oltre un milione di persone hanno assistito, sulla Fifth Avenue, alla Columbus Day Parade che per la prima volta quest'anno ha visto sfilare la Regione Puglia. Guidata dal presidente Michele Emiliano, la delegazione istituzionale composta anche dall'assessore Raffaele Piemontese e da Massimo Manera, presidente della Fondazione La Notte della Taranta, ha sfilato nella prima parte del corteo insieme a una rappresentanza dei Pugliesi nel Mondo di New York e degli Usa. "Una grande occasione di promozione turistica della Puglia negli Usa - ha detto Emiliano -. Partecipare al Columbus Day ci ha consentito di raggiungere non solo i tantissimi visitatori presenti alla parata, ma anche milioni di americani che seguono l'evento in diretta tv. La Puglia ha avuto enorme visibilità, la musica e i balli della Notte della Taranta hanno coinvolto un pubblico enorme. La missione adesso proseguirà con incontri di grande rilievo e con il mondo dell'impresa".