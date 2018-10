(ANSAmed) - BELGRADO, 9 OTT - In Serbia almeno sei persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite in un tamponamento a catena avvenuto stamane intorno alle 7.20 lungo l'autostrada Belgrado-Nis all'altezza di Jagodina (centro). Come ha reso noto il ministero dell'Interno, l'incidente ha riguardato entrambe le carreggiate dell'autostrada, con decine di veicoli e camion scontratisi a causa, sembra, della fitta nebbia. Il traffico è bloccato e sul posto stanno affluendo ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. (ANSAmed)