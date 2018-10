Europee: Fico, M5S 'non siederà mai con Le Pen'

(ANSA) - BRUXELLES, 9 OTT - "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen". Così il presidente della Camera Roberto Fico alla domanda su dove si collocherà il M5S alle Europee. A chi gli chiedeva se si sente preoccupato dell'alleanza Salvini-Le Pen Fico ha risposto: "non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia strada". Quanto agli incontri ieri con i leader dei vari Gruppi al Pe ha aggiunto: "questa è una prima fase, anche di conoscenza con i vari presidenti dei gruppi".