Ue, Juncker-Fico concordi su Italia nel cuore Unione

(ANSA) - BRUXELLES, 9 OTT - Per l'incontro tra il presidente Jean Claude Juncker e Roberto Fico era stato lasciato uno "spazio di trenta minuti, ed invece è durato oltre un'ora e questo prova quanta attenzione e amore Juncker ha per l'Italia. E' stata una discussione utile su questione di interesse comune, sia per l'Italia che per l'Ue. Entrambe hanno concordato che l'Italia è e continuerà ad essere al cuore del progetto europeo". Così Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea.