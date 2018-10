(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Nuovo vertice sulla manovra previsto oggi in serata a Palazzo Chigi. A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte ha convocato per la serata una riunione per fare il punto sulla Nadef. Al vertice dovrebbero partecipare - anche se sui presenti al tavolo mancano ancora conferme ufficiali - i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sia Conte che Di Maio e Salvini non torneranno a Roma prima del pomeriggio di oggi dai rispettivi impegni previsti in agenda.