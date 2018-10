Comunali: Gori, pronto a ricandidarmi sindaco a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 09 OTT - "Sono pronto a ricandidarmi sindaco di Bergamo". L'annuncio di Giorgio Gori, che ha sciolto la riserva dopo la lunga pausa di riflessione, è arrivato oggi pomeriggio in una conferenza stampa: "Come vuole il mio spirito bergamasco, non lascio le cose a metà: Bergamo è cambiata, abbiamo creato opportunità di lavoro, aperto cantieri, investito sull'aiuto alle persone fragili e in cultura. La trasformazione è in corso e noi possiamo fare bene, ancora di più". "Fare il sindaco è la cosa più difficile della mia vita professionale - ha detto il manager, fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia ed ex direttore di Canale 5 e Italia 1 -, però anche quella che mi ha dato grandi soddisfazioni". "Sono orgoglioso di rappresentare Bergamo - ha detto -, una città apprezzata anche fuori dalle Mura".