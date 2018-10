Salvini, candidato unico sovranisti? Ci pensiamo

(ANSA) - LIONE (FRANCIA), 9 OTT - Ad un "candidato unico dei partiti sovranisti alle europee" "ci ragioniamo e ci lavoriamo": lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine del G6 di Lione. "Ne ho parlato anche con Marine Le Pen - ha aggiunto Salvini - in tanti lo chiedono ma siamo ad ottobre e io sto lavorando per l'Italia alla manovra economica. Però è ragionevole che ci sia una prospettiva di Europa diversa. Poi se i popolari avranno Weber, i socialisti non si sa chi e se avranno qualcuno...".