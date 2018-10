Basilicata: Pittella si fa da parte, "soluzioni più utili"

(ANSA) - POTENZA, 9 OTT - "Il Pd, il centrosinistra ricerchino le soluzioni che ritengono più utili": così, con una frase esplicita, l'ex Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), rimette in gioco la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. Pittella - agli arresti domiciliari dal 6 luglio al 24 settembre scorso nell'ambito di un'inchiesta su concorsi truccati nella sanità lucana - ha scritto una lunga lettera per spiegare di avere anche pensato di dimettersi ma di non averlo fatto per "un sentimento di responsabilità" e perché le dimissioni avrebbero impedito al consiglio regionale di non approvare "atti importanti".